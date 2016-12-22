В Иране в результате землетрясения пострадали 420 человек
Общество, 23:35
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В Иране в результате землетрясения пострадали 420 человек
В иранской провинции Керманшах в результате землетрясение пострадали 420 человек. Об этом сообщает агентство Tansim.
Отмечается, что землетрясение произошло в 20:07 по местному времени (19:37). Его магнитута составила 6,4. В пострадавшем районе работают 23 группы спасателей.
Агентство IRNA сообщает, что после землетрясения произошло четыре афтершока. Два из них были магнитудой 4, а два других — 5,2 и 4,1.
Ранее землетрясение произошло в Карибском море, у побережья Никарагуа. Его магнитуда составила 6.
В конце сентября на индонезийском острове Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 7,5, которое вызвало цунами. В результате пострадали 10,6 тыс. человек, а число жертв достигло 2091 человека.