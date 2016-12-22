У побережья Никарагуа произошло землетрясение магнитудой 6
Общество, 07:19
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У побережья Никарагуа произошло землетрясение магнитудой 6
В Карибском море у побережья Никарагуа произошло землетрясение магнитудой 6. Об этом сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр находился на дне Карибского моря, на глубине 10 км. О пострадавших, жертвах и разрушениях не сообщалось.Американская служба мониторинга цунами заявила об отсутствии угрозы этого явления.
Последний раз землетрясение сравнимой мощности произошло в Чили в начале ноября. Тогда его магнитуда оценивалась в 6,2. Эпицентр находился на глубине 95 км, в 89 км от города Икике.