После проверки уволился глава «дочки» «Роскосмоса»

Глава компании, обеспечивающей реализацию контрактов «Роскосмоса» с иностранными заказчиками, ушел в отставку. Это произошло после проверки, которую инициировал Дмитрий Рогозин

Денис Лысков (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Гендиректор компании «Главкосмос» («дочка» «Роскосмоса», занимается обеспечением зарубежных контрактов госкорпорации) Денис Лысков ушел в отставку. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на «Роскосмос».

«Подтверждаем данную информацию», — приводит агентство слова собеседника. Он отметил, что так как «Роскосмос» перевел все внешнеэкономические операции предприятий отрасли в «Главкосмос», по указанию гендиректора госкорпорации Дмитрия Рогозина была инициирована проверка деятельности «дочерней» компании. «По результатам которой глава «Главкосмоса» Денис Лысков покинул свой пост», — сказали агентству. Кандидатуры на его замещение представят в ближайшее время.

«Главкосмос» координирует российско-европейский проект «Союз в Гвианском космическом центре» и международные пуски ракет «Союз-СТ-Б», является официальным дистрибьютором данных дистанционного зондирования земли с космических аппаратов «Ресурс-П» и «Канопус-В», а также оператором коммерческих запусков ракет «Союз-2» с российских космодромов, говорится на сайте компании.

Лысков пришел в «Главкосмос» летом 2016 года сначала на пост заместителя директора, а затем стал директором, поменявшись местами с занимавшим пост главы компании Юрием Мироненко. До этого Лысков был заместителем руководителя «Роскосмоса», там он работал в ликвидационной комиссии, писал «Коммерсантъ». Источник газеты связывал переход Лыскова в «дочку» «Роскосмоса» с необходимостью «усиления позиции компании в структуре госкорпорации».

После того как «Роскосмос» возглавил Дмитрий Рогозин, в госкорпорации решили сделать «Главкосмос» агентом по всей внешнеэкономической деятельности и аудитором контрактов, заключенных с иностранными заказчиками, писала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

В 2017 году «Главкосмос» заключил контракты с французской компанией Arianespace и российско-французским «Старсем» на запуск ракет «Союз» со спутниками OneWeb, с помощью которых предполагается обеспечить на Земле доступ к спутниковому интернету. ​К 2019 году собирались запустить 720 спутников проекта OneWeb (планировался вывод 32–36 спутников за запуск).

ФСБ в октябре выступила против иностранного пр​оекта спутникового интернета. Спецслужба усмотрела в проекте угрозу «поставить ряд российских регионов в полную зависимость от данных иностранных систем связи​».