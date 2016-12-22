Лавров призвал не ждать сенсаций от встречи Путина и Трампа

Министр иностранных дел Сергей Лавров в эфире программы «Москва.Кремль.Путин» на телеканале «Россия 1» рассказал о подготовке встречи между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, отметив, что сенсационных инициатив к их встрече не готовится.

«Какие инициативы можно вынести на рассмотрение президентам? Они никаких сенсаций из себя не представляют», — заявил Лавров.

По его словам, подготовка к переговорам не требует больших усилий, так как все предыдущие контакты Путина и Трампа сопровождались разработкой документов, которые, как отметил министр, систематизируют нынешнее состояние отношений и показывают упущения, произошедшие со времен администрации США во главе с Бараком Обамой.

По мнению главы МИДа, именно администрация Обамы разрушила «львиную долю всех каналов диалога» с Россией.

Лавров также заявил о необходимости начать нормальную и профессиональную работу по тем направлениям, которые являются жизненно важными для интересов России и США, а также для всего остального мира.

Неделю назад помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что эксперты намерены в ближайшее время начать подготовку повестки дня для встречи Путина и Трампа на полях саммита G-20 в Аргентине.

«Прощаясь в Париже, Трамп сказал: «Ну что, до встречи в Буэнос-Айресе!» Наш президент подтвердил», — рассказал Ушаков.

Встреча глав государств «д​вадцатки» в Буэнос-Айресе должна пройти 30 ноября — 1 декабря.