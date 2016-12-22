Песков не увидел «железобетонных» гаратий новой встречи Путина с Трампом

«Железобетонных договоренностей» по встрече президента России Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа на предстоящем саммите G20 в Аргентине пока нет, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью программе «Москва.Кремль.Путин» на телеканале Россия-1.

«Меняются постоянно обстоятельства и у американских коллег, возможно, они будут меняться и у нас. Поэтому сейчас пока каких-то железобетонных договоренностей нет, четко сказать не можем», — сказал Песков.

Он объяснил, что по информации аргентинских источников Трамп может сократить время своего пребывания в Аргентине до одних суток. В этой связи возможная встреча его там с Путиным остается под вопросом.

В канун приезда Путина на мероприятия по поводу 100-летия Первой мировой войны в Париже 11 ноября, стало известно, что анонсировавшаяся на это время полноценная встреча с Трампом не произойдет. Как заявил помощник президента России Юрий Ушаков, французские организаторы мероприятия побоялись, что это может отвлечь от его главного повода. Он добавил, что новым местом саммита двух президентов может стать Буэнос-Айрес. Там может пройти обсуждение возможного выхода США из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности 1987 года (ДРСМД).

Саммит G20 в Аргентине пройдет 30 ноября — 1 декабря.

К настоящему моменту Путин и Трамп полноценно встречались два раза: на саммите «Большой двадцатки» в Гамбурге летом 2017 года и на двустороннем саммите в Хельсинки в июле 2018 года.





