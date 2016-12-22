В Кремле рассказали о подготовке встречи Путина с Трампом

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что эксперты намерены в ближайшее время начать подготовку повестки дня для встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G-20 в Аргентине, сообщает агентство «Интерфакс». По его словам, лидеры двух стран в Париже подтвердили намерение провести встречу в Буэнос-Айресе.
«Прощаясь в Париже, Трамп сказал: «Ну, что до встречи в Буэнос-Айресе». Наш президент подтвердил», - рассказал Ушаков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».
Вместе с тем пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в рамках этой же программы отметил, что «никаких прорывов на американском направлении ожидать не стоит». «В данном случае, наверное, стоит ожидать следующего контакта двух президентов», - добавил он.
Песков также отметил, что Путин и Трамп намеревались провести беседу в Париже, однако отказались от этого «из уважения к принимающей стороне, которая выражала пожелание, чтобы ничто не отвлекало от мемориальных предприятия». В Париже главы России и США участвовали в памятной церемонии, приуроченной к 100-летней годовщине со дня подписания перемирия, положившего конец Первой Мировой войне.
Встреча глава государств «двадцатки» в Буэнос-Айресе должна пройти 30 ноября – 1 декабря.