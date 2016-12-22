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В Кремле рассказали о подготовке встречи Путина с Трампом
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В Кремле рассказали о подготовке встречи Путина с Трампом
Политика, 16:04
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В Кремле рассказали о подготовке встречи Путина с Трампом
Владимир Путин и Дональд Трамп подтвердили намерение встретиться в Аргентине. В Москве готовятся к возможному разговору, однако не ждут от него серьезного прорыва

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что эксперты намерены в ближайшее время начать подготовку повестки дня для встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G-20 в Аргентине, сообщает агентство «Интерфакс». По его словам, лидеры двух стран в Париже подтвердили намерение провести встречу в Буэнос-Айресе.

«Прощаясь в Париже, Трамп сказал: «Ну, что до встречи в Буэнос-Айресе». Наш президент подтвердил», - рассказал Ушаков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Вместе с тем пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в рамках этой же программы отметил, что «никаких прорывов на американском направлении ожидать не стоит». «В данном случае, наверное, стоит ожидать следующего контакта двух президентов», - добавил он.

Песков также отметил, что Путин и Трамп намеревались провести беседу в Париже, однако отказались от этого «из уважения к принимающей стороне, которая выражала пожелание, чтобы ничто не отвлекало от мемориальных предприятия». В Париже главы России и США участвовали в памятной церемонии, приуроченной к 100-летней годовщине со дня подписания перемирия, положившего конец Первой Мировой войне.

Встреча глава государств «двадцатки» в Буэнос-Айресе должна пройти 30 ноября – 1 декабря.

Автор: Артем Филипенок.
Теги: Владимир Путин , Дональд Трамп
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