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В Египте нашли гробницу служителя храма XIII века до нашей эры
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В Египте нашли гробницу служителя храма XIII века до нашей эры
Общество, 22:42
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В Египте нашли гробницу служителя храма XIII века до нашей эры

Археологи обнаружили в районе города Луксор на юге Египта гробницу времен фараонов Рамессидов (1292–1069 годы до нашей эры). Об этом сообщает Ahram Online со ссылкой на египетского министра по делам памятников древности Халеда аль-Аннани.

По его словам, гробница, вероятно, принадлежала служителю храма Мут. В ней нашли два саркофага, которые оказались в хорошем состоянии, а также погребальные маски и погребальные фигурки «ушебти». Кроме того, был найден папирус с одной из глав «Книги мертвых». Стены гробницы были украшены цветными росписями.

В найденном в Египте черном саркофаге ученые обнаружили три мумии
Общество

В июле в Александрии был найден черный саркофаг весом 25—30 т. Внутри ученые обнаружили три поврежденные мумии. По их словам, повреждения вызвала вода, которая пробилась внутри саркофага. Позднее было установлено, что одна из мумий принадлежала мужчине 20—25 лет, вторая — мужчине 35—39 лет, а третья — еще одному мужчине в возрасте от 40 до 44 лет. При изучении черепа последнего мужчины ученые предположили, что ему могли провести трепанацию, так как в нем было обнаружено отверстие диаметром около 1,7 см.

 

Теги: Египет , гробница
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