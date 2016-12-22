В найденном в Египте черном саркофаге ученые обнаружили три мумии

Египетские ученые вскрыли черный саркофаг, найденный в городе Александрия, и обнаружили там три поврежденные мумии. Об этом сообщает портал Youm7 со ссылкой на главу управления по вопросам памятников древности Мустафу аль-Визири.
По его словам, у одной из мумий поврежден череп. Это говорит о том, что при жизни человек мог быть воином, пояснил аль-Визири. Как отметил аль-Визири, найденные мумии не принадлежали к королевским семьям, так как на их саркофаге нет соответствующих надписей.
Все три мумии получили серьезные повреждения из-за просочившейся внутрь саркофага воды.
Саркофаг из черного гранита весом 25–30 т был обнаружен в Александрии при проведении строительных работ в начале июля. Рядом были найдены фрагмент статуи мужчины из мрамора и несколько других артефактов.
Египетский портал Ahram ранее писал, что размер найденного саркофага составляет 1,85 м в высоту, 2,65 м в длину и 1,65 м в ширину.