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В найденном в Египте черном саркофаге ученые обнаружили три мумии
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В найденном в Египте черном саркофаге ученые обнаружили три мумии
Общество, 20:26
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В найденном в Египте черном саркофаге ученые обнаружили три мумии

Египетские ученые вскрыли черный саркофаг, найденный в городе Александрия, и обнаружили там три поврежденные мумии. Об этом сообщает портал Youm7 со ссылкой на главу управления по вопросам памятников древности Мустафу аль-Визири.

Фото: EPA / ТАСС

По его словам, у одной из мумий поврежден череп. Это говорит о том, что при жизни человек мог быть воином, пояснил аль-Визири. Как отметил аль-Визири, найденные мумии не принадлежали к королевским семьям, так как на их саркофаге нет соответствующих надписей.

Все три мумии получили серьезные повреждения из-за просочившейся внутрь саркофага воды.

Саркофаг из черного гранита весом 25–30 т был обнаружен в Александрии при проведении строительных работ в начале июля. Рядом были найдены фрагмент статуи мужчины из мрамора и несколько других артефактов.

Египетский портал Ahram ранее писал, что размер найденного саркофага составляет 1,85 м в высоту, 2,65 м в длину и 1,65 м в ширину.

Теги: Египет , мумия
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