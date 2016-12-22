В Египте установили возраст и пол похороненных в черном саркофаге людей

Египетские ученые определили, кому принадлежали мумии, которые находились в саркофаге из черного гранита, найденном в Александрии. Об этом сообщается на странице в Facebook египетского Министерства по делам древностей.



Как отмечается в сообщении, ученым удалось определить возраст и пол останков с помощью формы черепа, таза и проведения антропологических исследований. Кроме того, в саркофаге были найдены золотые предметы, которые могли быть знаками отличия. На данный момент они изучаются.



Один из скелетов принадлежал женщине в возрасте от 20 до 25 лет ростом от 160 до 164 см, второй — мужчине ростом от 160 до 165,5 см, которому было от 35 до 39 лет. Третьи останки принадлежат еще одному мужчине в возрасте от 40 до 44 лет. Ученые отметили, что он был крупного телосложения и ростом от 179 до 184,5 см.

Кроме того, при изучении черепа этого мужчины было обнаружено отверстие диаметром около 1,7 см. В сообщении отмечается, что он жил долго с «такой раной». Ученые предположили, что мужчине была проведена трепанация черепа. В министерстве сообщили, что эта операция — одна из самым древних медицинских практик, однако в Древнем Египте ее проводили редко, потому что археологи находили мало черепов со следами трепанации. Также у мужчины была обнаружена деформация кости левого плеча, что могло стать следствием старого перелома.



При исследовании могилы было установлено, что захоронение происходило в несколько этапов, о чем свидетельствует смещение тел внутри саркофага. Также ученые провели анализ воды, которая была обнаружена внутри него. Они выяснили, что она колодезная, но смешалась с остатками свитков, которые были положены в могилу, с тканью умерших и остатками веревки.



В Министерстве древностей также отметили, что планируется проведение теста ДНК, чтобы определить, являются ли найденные в саркофаге люди родственникам и страдали ли они какими-либо болезнями, и выяснить другие детали о найденных останках.



Археологи нашли черный саркофаг в июле в городе Александрия. Он весил 25–30 т. Вокруг него были расположены статуи мужчины из мрамора и другие артефакты. Внутри ученые обнаружили три поврежденные мумии, из-за того что вода пробилась внутрь саркофага.

Глава управления по вопросам памятников древности Мустафа аль-Визири рассказал, что у одного из скелетов был поврежден череп. Он предположил, что останки принадлежали мужчине, который мог быть воином. Также аль-Визири заявил, что найденные останки не принадлежат к семьями фараонов, потому что на их саркофаге отсутствуют надписи.