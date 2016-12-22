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В РПЦ заявили о планах Константинополя вернуть себе объекты на Украине
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В РПЦ заявили о планах Константинополя вернуть себе объекты на Украине
Раскол церкви, 19:56
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В РПЦ заявили о планах Константинополя вернуть себе объекты на Украине

Константинопольский патриархат планирует вернуть себе более 20 церковных сооружений на Украине, которые принадлежали ему до конца XVII века. Об этом в эфире «Россия 24» заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион.

«Константинопольский патриархат, готовя эту так называемую автокефалию, в томосе об автокефалии намерен изложить собственные права и восстановить все те ставропигии, которые когда-то исторически Константинополь на Украине имел», — сказал он. Иларион указал, что в разное время их было «довольно много».

Он пояснил, что речь идет о более чем 20 храмах, монастырях и других зданиях. Митрополит указал, что список составил для Константинопольского патриархата ученый, который «накопал» в документах информацию о подворьях Константинополя, которые были в разные эпохи.

В начале ноября президент Украины Петр Порошенко подписал закон, согласно которому Андреевскую церковь в Киеве передают в постоянное пользование Вселенскому патриархату. Само здание церкви осталось в государственной собственности. Верховная рада поддержала закон в октябре. Представитель президента Украины в парламенте Ирина Геращенко говорила, что передача церкви будет «символическим жестом единения с матерью-церковью».

Константинопольский патриархат 11 октября заявил о намерении предоставить украинской церкви автокефалию, а также установил каноническое общение с УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церковью. После этого РПЦ разорвала евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.
 

Теги: церковь , Украина
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