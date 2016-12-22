Российского писателя Ерофеева не пустили в Грузию

Российского писателя Виктора Ерофеева не пустили в Грузию, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД страны.

В грузинском ведомстве указали, что ему «было отказано в прохождении на грузинскую территорию на основании статьи о правовом положении иностранных граждан и лиц, не имеющих гражданства».

Как заявил писатель ТАСС, на границе сказали, что у него «нет разрешения на посещение Грузии». Ерофеев добавил, что в России ему также не смогли объяснить причину отказа. По его словам, он ранее был в Абхазии, однако после этого уже посещал Грузию.

21 ноября стало известно, что во въезде в Грузию отказали троим россиянам — создателю киножурнала «Ералаш» Борису Грачевскому, продюсеру Владимиру Пирожку и режиссеру Александру Шеину. Они прилетели в Тбилиси на фестиваль «Свидание с Россией». По данным грузинского телеканала «Рустави-2», причиной высылки было посещение ими Абхазии.