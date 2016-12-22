ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,85 65,90 EUR Нал. 75,78 74,86 USD Бирж. 66,19 +0,57 EUR Бирж. 75,05 +0,20 USD ЦБ. 65,67 +0,06 EUR ЦБ. 74,94 +0,13 EUR/USD 1,13 -0,01 BTC/USD Бирж. 4384,00 -18,40 IMOEX 2342,97 -1,12% RTSI 1113,52 -2,18% Brent 58,80 -6,81% DJIA 24285,95 -0,73% Nasdaq 6938,98 -0,48%
В Приморском крае ушел в отставку еще один вице-губернатор
Лента новостей
В Приморском крае ушел в отставку еще один вице-губернатор 13:18, Политика Генпрокуратура Казахстана заподозрила вице-министра в хищении $586 тыс. 12:55, Общество Суд арестовал 90 белух и 11 косаток под Находкой 12:52, Общество Рогозин пошутил о готовности «Роскосмоса» выиграть «маленькую войну» 12:36, Общество В Афганистане потерпел крушение военный вертолет 12:15, Общество ВЭБ запустил проектный офис институтов развития 12:00, Финансы Куда пойдет цена: экономический тест для бизнесменов 11:45, РБК и Thomson Reuters Минспорта выделит Приморскому краю 1,3 млрд руб. на спортивные объекты 11:39, Общество В Омске на обронившего паспорт поджигателя завели три уголовных дела 11:10, Общество Избирком не допустил Ищенко и еще 13 кандидатов на выборы в Приморье 11:05, Политика В ОСК рассказали о начале реализации контракта на поставку Индии фрегатов 10:48, Политика Два человека погибли в результате стрельбы у магазина во Флориде 10:17, Общество 5 модных трендов этой осени 09:48, РБК Pink и KUPIVIP.RU В Курске 18,5 тыс. человек остались без горячей воды и тепла из-за аварии 09:48, Общество Variety узнал о планах выпустить «Собибор» в американский прокат 09:18, Общество Экономисты назвали главные риски для экономики России в 2019 году 09:02, Экономика В сенате США назвали срок окончательного решения по «рашагейту» 08:47, Политика В Китае два человека погибли при взрыве на заводе 08:33, Общество Битва дизайнеров: как по-разному можно оформить одну и ту же квартиру 08:19, РБК и PSN Group В Афганистане при взрыве смертника в мечети погибли 26 военнослужащих 07:57, Общество Вице-губернатор Приморья Павел Серебряков подал в отставку 07:08, Политика Взлет «Бристоля»: почему алкогольная сеть растет в среднем на 114% в год 07:04, Бизнес В РПЦ ответили на решение Минюста Украины по Почаевской лавре 06:35, Политика CМИ сообщили об исключении Совбеза ООН для Сеула по санкциям против КНДР 06:09, Политика Россияне назвали необходимые для счастья зарплаты 05:49, Общество Эйфелеву башню в субботу закроют из-за митингов 05:39, Общество Ледяные трюки: 5 самых впечатляющих зимних погонь в кино 05:16, РБК и Toyo Колобков cчел нужным к 2024 году вовлечь в занятия спортом 55% россиян 05:08, Общество
В Приморском крае ушел в отставку еще один вице-губернатор
Политика, 13:18
0
В Приморском крае ушел в отставку еще один вице-губернатор

Вице-губернатор Приморского края Алексей Немков ушел с занимаемой должности. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе администрации региона.

В пресс-службе отметили, что Немкова освободили от должности с 23 ноября. Представитель администрации добавил «РИА Новости», что он ушел по собственному желанию.

Немков курировал вопросы градостроительства, государственного строительного надзора и контроля в области долевого строительства, а также земельных и имущественных отношений, дорожного хозяйства и транспорта.

Ранее сообщалось, что в отставку по собственному желанию подал замглавы края Павел Серебряков. Он курировал работу департаментов спорта, здравоохранения и труда.

В начале октября трех вице-губернаторов освободили от занимаемых должностей. Среди них были Ирина Мануйлова, отвечавшая за образование, Станислав Ершов, занимавшийся взаимодействием с федеральными властями, и Дмитрий Братыненко, курировавший работу с заксобранием края. Это произошло после отставки врио губернатора Андрея Тарасенко после двух туров выборов главы Приморского края.

Теги: Приморский край , вице-губернатор
Главное
ВЭБ запустил проектный офис институтов развития Финансы
Материалы по теме
Вице-губернатор Приморья Павел Серебряков подал в отставку Политика
В Приморье после отставки Тарасенко уволили трех вице-губернаторов Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter