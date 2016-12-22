В Приморском крае ушел в отставку еще один вице-губернатор

Вице-губернатор Приморского края Алексей Немков ушел с занимаемой должности. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе администрации региона.
В пресс-службе отметили, что Немкова освободили от должности с 23 ноября. Представитель администрации добавил «РИА Новости», что он ушел по собственному желанию.
Немков курировал вопросы градостроительства, государственного строительного надзора и контроля в области долевого строительства, а также земельных и имущественных отношений, дорожного хозяйства и транспорта.
Ранее сообщалось, что в отставку по собственному желанию подал замглавы края Павел Серебряков. Он курировал работу департаментов спорта, здравоохранения и труда.
В начале октября трех вице-губернаторов освободили от занимаемых должностей. Среди них были Ирина Мануйлова, отвечавшая за образование, Станислав Ершов, занимавшийся взаимодействием с федеральными властями, и Дмитрий Братыненко, курировавший работу с заксобранием края. Это произошло после отставки врио губернатора Андрея Тарасенко после двух туров выборов главы Приморского края.