Два человека погибли в результате стрельбы у магазина во Флориде
Общество, 10:17
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Два человека погибли в результате стрельбы у магазина во Флориде
Два человека погибли и два пострадали при стрельбе в американском городе Браунсвилл, штат Флорида. Об этом сообщает NBC.
По данным телеканала, стрельба произошла в пятницу вечером около супермаркета. Пострадавших мужчину и женщину доставили в больницу. Данных о стрелке пока не поступало.
Накануне, в День благодарения, в городе Форт-Уэйн (штат Индиана) также произошла стрельба. В результате три человека погибли, а еще двое оказались в больнице в критическом состоянии.
В этот же день мужчина устроил стрельбу в одном из торговых центров в городе Гувер, штат Алабама. По словам очевидцев, она произошла в районе фудкорта. Четыре человека получили ранения, а также один погиб. Полицейские ликвидировали стрелка.