В США в результате стрельбы в День благодарения погибли три человека

В результате стрельбы в День благодарения в США погибли три человека, еще двое находятся в критическом состоянии. Об этом сообщает The Journal Gazette со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел в городе Форт-Уэйн в штате Индиана. Прибывшая на место происшествия полиция обнаружила пять человек с пулевыми ранениями. Жертвами стрельбы стали женщина и двое мужчин. Еще двух женщин госпитализировали.

Данных о подозреваемом пока не поступало. Обстоятельства случившегося выясняются.

День благодарения отмечается в США в последний четверг ноября.

Ранее мужчина устроил стрельбу в торговом центре города Гувер, штат Алабама. В результате один человек погиб, еще четверо пострадали. Стрелок был убит полицейскими. Причины случившегося выясняются.