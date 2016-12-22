Мужчина устроил стрельбу в торговом центре в Алабаме

Один человек погиб и еще четверо получили ранения при стрельбе в одном из торговых центров города Гувер, штат Алабама. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на полицию.

Стрелок был ликвидирован полицейскими, в настоящий момент ситуация находится под контролем правоохранительных органов. По словам очевидцев, стрельба произошла в районе фудкорта в торговом центре. Причины инцидента устанавливаются.

В начале ноября стрельба произошла на вечеринке студентов в одном из баров в Калифорнии. Тогда погибли 12 человек. Стрелок Ян Дэвид Лонг покончил с собой, он был отставным морским пехотинцем США.