Variety узнал о планах выпустить «Собибор» в американский прокат

Американская кинокомпания Samuel Goldwyn Films приобрела права на прокат в США фильма Константина Хабенского «Собибор». Об этом сообщает Variety.
Издание не сообщает сумму сделки, а также дату выхода фильма в американский прокат. В конце мая Хабенский в интервью Variety рассказал, что картина больше всего подойдет тем зрителям, которые «открыты для эмоционального принятия вещей, который принять непросто».
В сентябре фильм «Собибор» выдвинули на американскую премию «Оскар» от России. В начале октября стало известно, что фильм вошел в лонг-лист американской премии «Оскар» в номинации за лучший иностранный фильм.
Картина Хабенского вышла на экраны в конце апреля. Действие фильма происходит в 1943 году в нацистском лагере смерти Собибор. По сюжету, его заключенные поднимают восстание во главе с лейтенантом Красной Армии Александром Печерским.
В 2017 году ТАСС сообщал, что идея фильма принадлежит министру культуры Владимиру Мединскому. Вначале он также значился сценаристом на сайте «Кинопоиск», однако впоследствии его из него исключили.