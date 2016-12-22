В Афганистане при взрыве смертника в мечети погибли 26 военнослужащих

В мечети на военной базе в Афганистане произошел взрыв, в результате которого погибли не менее 26 военнослужащих. Об этом сообщает Reuters.
По данным агентства, инцидент произошел в провинции Хост на востоке страны, когда военные совершали пятничные молитвы. Взрыв, при котором пострадали еще 50 человек, совершил террорист-смертник. Отмечается, что ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.
По данным Tolo News, погибшие были из второго полка Афганской национальной армии. Телеканал отмечает, что взрыв произошел в уезде Мандозай.
11 ноября в Афганистане произошло столкновение военных с членами запрещенной в России организации «Талибан». В результате погибли 25 человек, среди которых 15 гражданских. При этом еще 15 человек пострадали.