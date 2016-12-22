В Афганистане погиб мэр американского города Северный Огден

Погибшим американским военнослужащим во время атаки в Афганистане был мэр американского города Северный Огден в штате Юта Брен Тэйлор. Об этом сообщил исполняющий обязанности градоначальника Брент Чугга, передает KUTV.

Как сообщалось в субботу, 3 ноября, атака произошла в Кабуле. Нападавший был военнослужащим национальной обороны или Сил безопасности Афганистана. Он был убит афганскими военными. По факту произошедшего начали расследование. В ходе атаки также пострадал один американский военнослужащий.



KUTV сообщает, что Тейлор временно покинул пост мэра, чтобы служить в армии США. Как сообщает CNN, он стал мэром в 2013 году. Ранее он также служил два раза в Ираке и один — в Афганистане. Брент Чугга исполнял обязанности мэра на время отсутствия Тейлора.