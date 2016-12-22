В Афганистане при атаке талибов погибли 25 человек

В Афганистане в результате столкновения членов запрещенной в России организации «Талибан» с военными погибли 25 человек, в том числе 15 гражданских. Об этом сообщил представитель местной полиции, передает Reuters.
По его словам, ранения получили 15 человек, передает 1 TV.
Как отмечается в сообщении, инцидент произошел в округе Джагури, в котором проживают шииты. Военные действия проходят там со среды, 31 октября, когда боевики атаковали регион. На борьбу с ними были отправлены афганские военные. Их поддерживает местное ополчение.
Телеканал Al-Jazeerа со ссылкой на неназванного афганского чиновника сообщал, что в воскресенье, 11 ноября, по меньшей мере 12 афганских военных были убиты в ходе атаки талибов на небольшую военную базу в городе Баглан. Кроме того, они заложили бомбу, в результате детонации которой погибли четверо старейшин, пришедшие помочь унести тела погибших солдат.