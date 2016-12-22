CМИ сообщили об исключении Совбеза ООН для Сеула по санкциям против КНДР

Совет безопасности ООН разрешил Южной Корее доставлять в КНДР запрещенную санкциями продукцию для строительства межкорейской железной дороги, пишет Yonhap со ссылкой на дипломатический источник.

По его словам, под исключение из санкций ООН попадает и перевозка нефти, в случае, если она будет использована для создания железнодорожного сообщения между двумя государствами. Источник Yonhap отметил, что это решение поддержали все 15 стран-членов Совбеза ООН.

В апреле президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин на встрече с главой КНДР Ким Чен Ыном предложил ему объединить железные дороги двух стран. В октябре стороны заявили, что строительство могут начать уже в начале декабря 2018 года.

Позже южнокорейский вице-губернатор Чон Ман Хо рассказал, что железнодорожные пути пройдут через демилитаризованную зону, разделяющую КНДР и Южную Корею. Он также не исключил, что первый поезд из Владивостока сможет отправиться в Сеул через три-четыре года.