В Южной Корее назвали сроки запуска первого поезда из Владивостока в Сеул

Южная Корея не исключает, что первый поезд из Владивостока сможет доехать до Сеула по транскорейской железной дороге в ближайшие три-четыре года, заявил вице-губернатор провинции Канвондо по экономике Чон Ман Хо, передает «РИА Новости».
«Надеемся, что через три-четыре года мы сможем запустить поезд из Владивостока через Сеул в Пусан», — сказал он на конференции губернаторов стран Северо-Восточной Азии, которая проходит во Владивостоке.
Южнокорейский вице-губернатор уточнил, что строительство транскорейской железной дороги началось недавно и сначало железнодорожные пути проведут через зону, разделяющую КНДР и Южную Корею.
С предложением объединить железные дороги в апреле выступил южнокорейский президент Мун Чжэ Ин. Такое предложение он сделал северокорейскому лидера Ким Чен Ыну во время из встречи в демилитаризованной зоне между странами. В октябре стороны согласовали сроки начала работ.