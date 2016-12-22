СМИ сообщили о проверке на Киевском вокзале в Москве из-за угрозы взрыва

Правоохранители вместе с сотрудниками МЧС проверяют наличие на Киевском вокзале в Москве взрывоопасных предметов после анонимного звонка, передает агентство «Москва» со ссылкой на источник.
«После звонка об угрозе взрыва на территории Киевского вокзала на место прибыли экстренные службы города, в том числе кинологи», — сказал собеседник агентства.
Информацию о проверке подтвердил также источник «РИА Новости» в экстренных службах Москвы. По данным агентства, вокзал эвакуировали. Позже собеседник «Интерфакса» заявил, что взрывного устройства в здании не нашли.
Ранее источники «Москвы» и «Интерфакса» сообщали, что из-за анонимного звонка о бомбе людей эвакуировали из отеля «Моложежный» на севере столицы, однако, позже собеседники агентств заявили, что угроза взрыва там не подтвердилась.
В пятницу, 23 ноября, сообщалось об эвакуации Большого театра в Москве из-за анонимного сообщения, позднее в пресс-службе театра заявили РБК, что эвакуации не было.