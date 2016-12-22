В Большом театре опровергли эвакуацию из-за угрозы взрыва

Пресс-секретарь Большого театра Катерина Новикова сказала РБК, что эвакуации в театре не проводилось, работу он не останавливал. Об эвакуации ранее сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник, который сказал, что после звонка об угрозе взрыва из театра вывели около 400 человек.

ТАСС, в свою очередь, передал со ссылкой на собеседника в экстренных службах, что те проверяют здание театра из-за анонимного сообщения. По словам источника, в проверке участвовали кинологи с собаками.

Позднее агентства сообщили, что взрывных устройств на территории театра не обнаружено.

Аналогичный случай произошел в июле. Тогда сообщалось, что из Большого театра вывели 200 человек. Людей также вывели из Центрального детского магазина.