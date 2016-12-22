СМИ сообщили об эвакуации отеля на севере Москвы из-за угрозы взрыва

Сотрудников и гостей отеля «Молодежный» на севере Москвы эвакуировали после того, как в правоохранительные органы позвонил аноним, сообщивший, что здание заминировано, пишет агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В полицию поступил звонок об угрозе взрыва в отеле «Молодежный», располагающегося по адресу: Дмитровское шоссе, д. 27, корп. 1. Проведена эвакуация людей», — сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас в отеле работают кинологи. Источник «Интерфакса» подтвердил информацию о том, что людей эвакуировали из «Молодежного» из-за анонимного звонка. Собеседник агентства добавил, что на месте находятся сотрудники экстренных служб.

В пятницу, 23 ноября, источники ТАСС и «Интерфакса» сообщали, что из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва эвакуировали Большой театр. В пресс-службе театра опровергли РБК эту информацию.