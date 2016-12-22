SANA заявило о гибели 11 сирийцев из-за авиаудара международной коалиции

В результате авиаудара международной коалиции по деревне Шаафа в Сирии погибли по меньшей мере 11 человек, сообщает сирийское информагентство SANA со ссылкой на источники и государственное телевидение Сирии.

По словам собеседников агентства, среди погибших оказались три женщины и пятеро детей. Количество жертв авиаудара может возрасти, поскольку не все раненные извлечены из-под обломков, добавили источники.

SANA регулярно сообщает о гибели мирных жителей из-за атак международной коалиции, которую возглавляют США. Так, 1 ноября агентство заявило, что не меньше 40 человек погибли в результате авиаудара по городу Аль-Бакаан. В Центральном командовании США позже сообщили, что силы коалиции нанесли 19 авиаударов, но жертв среди мирного населения не было.

Международная коалиция начала операцию по борьбе с «Исламским государством» (ИГ, запрещено в России) в Сирии в 2014-ом, власти страны не давали на это разрешения.