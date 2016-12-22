Суд отказал семьям пассажиров рейса MH370 в иске к Boeing и Allianz

Cуд в Вашингтоне отклонил иск к американской корпорации Boeing и немецкой страховой компании Allianz от родственников пассажиров самолета Boeing 777, пропавшего в 2014-ом во время рейса MH370 Куала-Лумпур-Пекин, пишет Reuters.
Судья заявила, что данное дело должны рассматривать в Малайзии, поскольку пропавший самолет принадлежал авиакомпании Malaysia Airlinews и исчез после вылета из малайзийского аэропорта.
«Судебные разбирательства в США, связанные с катастрофой рейса MH370, неуместны», — говорится в решении судьи.
Самолет пропал 8 марта 2014 года над Индийским океаном, на его борту находились 239 человек. С момента исчезновения удалось обнаружить только несколько его обломков. В июле малайзийская следственная группа сообщила, что не смогла установить причины исчезновения лайнера.
Следователи отметили, что работа группы была осложнена тем, что в их распоряжении было всего несколько обломков, а изучение переговоров пилотов и записей камер видеонаблюдения не выявило ничего необычного.