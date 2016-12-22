ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,29 65,40 EUR Нал. 76,26 74,35 USD Бирж. 66,24 +0,62 EUR Бирж. 75,07 +0,22 USD ЦБ. 65,67 +0,06 EUR ЦБ. 74,94 +0,13 EUR/USD 1,13 -0,01 BTC/USD Бирж. 4367,20 -155,80 IMOEX 2342,97 -1,12% RTSI 1113,52 -2,18% Brent 58,80 -6,81% DJIA 24285,95 -0,73% Nasdaq 6938,98 -0,48%
Американцы поставили деньги выше дружбы
Лента новостей
Американцы поставили деньги выше дружбы 22:11, Общество Goldman Sachs увеличил долю в «О'кей» 22:08, Бизнес Экстренное торможение: как легально обналичить криптовалюту 22:00, РБК и EXMO Кадыров рассказал о победе своего жеребца на скачках в Дубае 21:28, Общество При пожаре на складе в Москве погибли два человека 20:57, Общество Чешский премьер избежал отставки после «крымского скандала» с сыном 20:53, Политика Как четвертая промышленная революция повлияет на транспорт в России 20:50, РБК и ГТЛК Свердловские власти разрешили Evraz вырубить особо ценный лес ради руды 20:43, Бизнес Mail.Ru Group решила закрыть свой сервис сравнения цен 20:40, Технологии и медиа ВЭБ обжаловал решение о сохранении санкций в Европейском суде 20:38, Финансы Регионы попросили Путина исключить рост цен на жилье из-за эскроу-счетов 20:34, Политика ЦСКА нанес «Ахмату» первое домашнее поражение в сезоне 20:33, Спорт Родственники жертв крушения Boeing на Украине подали в ЕСПЧ иск к России 20:10, Общество Е-commerce: торговый двигатель Рунета 19:40, Партнерский материал Порошенко отреагировал на визит Путина в Крым 19:36, Политика Екатеринбург проиграл в борьбе за право провести «Экспо-2025» 19:24, Общество Рынок рекламы: как и зачем измерять медиапотребление 19:09, Партнерский материал «Нафтогаз» предложил «Газпрому» зачислить $3,8 млн переплаты в счет долга 19:05, Бизнес В Большом театре опровергли эвакуацию из-за угрозы взрыва 19:04, Общество Готовившие теракты во время Кубка конфедераций в России получили сроки 18:57, Общество Суд в Киеве отменил арест акций украинской «дочки» Сбербанка 18:57, Общество Какой ноутбук для разъездов стоит купить и почему 18:40, РБК и Lenovo Юлиана Слащева — РБК: «2018 год «Союзмультфильм» закончит в плюсе» 18:37, Бизнес  Суд в Москве арестовал экс-начальника ЦСКА 18:32, Общество СК отправил украинского экс-министра на психиатрическую экспертизу 18:25, Общество Умер автор слов к маршу «Прощание славянки» 18:18, Общество В Турции передали в суд дело об убийстве посла Андрея Карлова 18:08, Общество Домашняя кухня Елены Чекаловой: стейк-салат, цезарь и фритатта 18:08, РБК и Белая Дача
Американцы поставили деньги выше дружбы
Общество, 22:11
0
Американцы поставили деньги выше дружбы

Американцы ценят деньги больше, чем дружбу. Об этом свидетельствуют данные опроса Pew Research Center.

Как отмечается, большинство американцев указали, что их жизнь смыслом наполняет семья. Так ответили 69% опрошенных. На втором месте оказалась карьера: около 32% опрошенных заявили, что она вносит смысл в их существование. Опрос также показал, что 23% американцев больше всего ценят деньги. При этом 19% опрошенных заявили, что смыслом их жизнь наполняет дружба. Также выяснилось, что хобби ценят 19% американцев, здоровье — 16%, а образование — 11%.

Американцы за год удвоили расходы на шопинг в пьяном виде
Общество

Отмечается, что опрос проводился в конце 2017 года и состоял из двух частей. В первой участникам предлагалось описать своими словами, что наполняет их жизнь смыслом. Во второй части опроса респонденты должны были оценить значение каждого из 15 возможных источников смысла. В исследованиях участвовали около 5 тыс. человек.

В феврале 75% американцев охарактеризовали свое финансовое состояние как «отличное» или «хорошее». При этом 48% опрошенных связали рост экономики США с деятельностью президента Дональда Трампа.

Теги: Опрос , деньги
Главное
Екатеринбург проиграл в борьбе за право провести «Экспо-2025» Общество
Материалы по теме
Почти половина американцев выступила за импичмент Трампа Политика
Большинство американцев выступили против антироссийских санкций Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter