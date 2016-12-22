Американцы поставили деньги выше дружбы

Американцы ценят деньги больше, чем дружбу. Об этом свидетельствуют данные опроса Pew Research Center.

Как отмечается, большинство американцев указали, что их жизнь смыслом наполняет семья. Так ответили 69% опрошенных. На втором месте оказалась карьера: около 32% опрошенных заявили, что она вносит смысл в их существование. Опрос также показал, что 23% американцев больше всего ценят деньги. При этом 19% опрошенных заявили, что смыслом их жизнь наполняет дружба. Также выяснилось, что хобби ценят 19% американцев, здоровье — 16%, а образование — 11%.

Отмечается, что опрос проводился в конце 2017 года и состоял из двух частей. В первой участникам предлагалось описать своими словами, что наполняет их жизнь смыслом. Во второй части опроса респонденты должны были оценить значение каждого из 15 возможных источников смысла. В исследованиях участвовали около 5 тыс. человек.

В феврале 75% американцев охарактеризовали свое финансовое состояние как «отличное» или «хорошее». При этом 48% опрошенных связали рост экономики США с деятельностью президента Дональда Трампа.