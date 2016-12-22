Американцы за год удвоили расходы на шопинг в пьяном виде

Жители США за год стали в два раза больше тратить на покупки, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Такие данные получены в результате социологического опроса

Фото: Jonathan Alcorn / Reuters

Как сообщает издание MarketWatch, создатели сайта Finder.com провели опрос среди двух тысяч американцев и выяснили, что в 2017 году они стали чаще тратить деньги, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Из исследования получается, что средний американец «под градусом» за 12 месяцев потратил $448, тогда как в 2016 году эта сумма составляла $206.

Мужчины в состоянии алкогольного опьянения тратят больше ($564), чем женщины, которые в среднем обходятся суммой в $282. При этом исследование показало, что женатые чаще склонны к спонтанному распитию спиртного и трате денег, чем разведенные, но при этом уступают пальму первенства холостым.

61% опрошенных сообщили, что в нетрезвом в основном заказывают еду. 26% останавливают свой выбор на одежде и обуви, а 25% признались в том, что под воздействием алкоголя играют в азартные игры.

Издание приводит и отдельные примеры среди опрошенных. Например, специалист по SMM из Нью-Йорка призналась, что часто под воздействием алкоголя покупает через интернет одежду, которую, протрезвев, возвращает обратно. Другая опрошенная рассказала, что, будучи пьяной, купила елочных игрушек на $300.

MarketWatch указывает, что человеческими слабостями пользуются ретейлеры, продлевающие время работы магазинов в расчете на нетрезвых покупателей.