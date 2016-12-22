ВЭБ обжаловал решение о сохранении санкций в Европейском суде

Внешэкономбанк (ВЭБ) подал в Европейский суд жалобу на решение Общего суда ЕС от 13 сентября 2018 года, согласно которому введенные против госкорпораций секторальные санкции были оставлены в силе. Об этом говорится в сообщении ВЭБа, передает «Интерфакс».

«Данное решение принято в нарушение основополагающих принципов международного частного и публичного права, противоречит нормам законодательства Европейского союза и международным соглашениям», — пояснил руководитель блока правовой поддержки ВЭБа Игорь Краснов. Также Внешэкономбанк просит исключить упоминание о нем из текстов решения Совета ЕС от 31 июля 2014 года и сопутствующих актов.

13 сентября Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге отказался удовлетворить иски Сбербанка, ВТБ и ВЭБа об отмене наложенных на них санкций. Кроме того, были отклонены иски о снятии санкций с «Роснефти», «Газпром нефти» и «Алмаз-Антея», а также Проминвестбанка (украинская «дочка» ВЭБа) и турецкого Denizbank (бывшая «дочка» Сбербанка).



Сбербанк, ВТБ и ВЭБ (а также Россельхозбанк и Газпромбанк) попали под санкции ЕС в конце июля 2014 года. В октябре 2014 года введение санкций обжаловал Сбербанк, а впоследствии — ВТБ и ВЭБ.