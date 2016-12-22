Суд отказался отменить санкции Евросоюза против «Роснефти»

Отменить санкции, введенные после присоединения Крыма, просили также «Газпромнефть» и «Алмаз-Антей». Суд отказался удовлетворить и их иски

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Европейский суд юстиции отказался удовлетворить иск «Роснефти», которая требовала отменить экономические санкции Евросоюза в отношении России в целом или в отношении компании в частности. О постановлении суда сообщает ТАСС.

Решение Совета ЕС, которое требовала аннулировать нефтяная компания, было вынесено в 2014 году. Согласно ему, с 31 июля того года начали действовать секторальные экономические ограничения против России, которые затрагивали и «Роснефть». Санкции были связаны с присоединением Крыма к России и событиями на востоке Украины.

В «Роснефти» назвали решение европейского суда незаконным, необоснованным и политизированным, передает ТАСС заявление представителя компании. Он подчеркнул, что суд был обязан провести собственную оценку фактов по иску компании. «Судебная система ЕС не прошла тест на независимость», — добавил представитель «Роснефти».

Помимо «Роснефти», под санкции попали также «Газпром нефть», «Алмаз-Антей», Сбербанк, ВТБ, Внешэкономбанк. Всем им суд в четверг также отказал в аннулировании санкций ЕС.



РБК направил запрос в «Газпром нефть»

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