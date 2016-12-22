ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,07 65,62 EUR Нал. 76,05 74,57 USD Бирж. 66,34 +0,71 EUR Бирж. 75,20 +0,34 USD ЦБ. 65,67 +0,06 EUR ЦБ. 74,94 +0,13 EUR/USD 1,13 -0,01 BTC/USD Бирж. 4329,80 -232,40 IMOEX 2342,97 -1,12% RTSI 1113,52 -2,18% Brent 58,80 -6,81% DJIA 24336,51 -0,52% Nasdaq 6958,00 -0,20%
Родственники жертв крушения Boeing на Украине подали в ЕСПЧ иск к России
Лента новостей
Порошенко отреагировал на визит Путина в Крым 19:36, Политика Екатеринбург проиграл в борьбе за право провести «Экспо-2025» 19:24, Общество Рынок рекламы: как и зачем измерять медиапотребление 19:09, Партнерский материал «Нафтогаз» предложил «Газпрому» зачислить $3,8 млн переплаты в счет долга 19:05, Бизнес В Большом театре опровергли эвакуацию из-за угрозы взрыва 19:04, Общество Готовившие теракты во время Кубка конфедераций в России получили сроки 18:57, Общество Суд в Киеве отменил арест акций украинской «дочки» Сбербанка 18:57, Общество Какой ноутбук для разъездов стоит купить и почему 18:40, РБК и Lenovo Юлиана Слащева — РБК: «2018 год «Союзмультфильм» закончит в плюсе» 18:37, Бизнес  Суд в Москве арестовал экс-начальника ЦСКА 18:32, Общество СК отправил украинского экс-министра на психиатрическую экспертизу 18:25, Общество Умер автор слов к маршу «Прощание славянки» 18:18, Общество В Турции передали в суд дело об убийстве посла Андрея Карлова 18:08, Общество Домашняя кухня Елены Чекаловой: стейк-салат, цезарь и фритатта 18:08, РБК и Белая Дача Пассажир молдавских авиалиний попытался открыть в полете дверь самолета 18:02, Общество Чемпионат России по футболу. «Ахмат» — ЦСКА. Онлайн 18:00, Спорт Как в мире проходит «черная пятница» 17:58, Фотогалерея  Фьючерсы на американскую нефть сформировали «смертельный крест» 17:50, Экономика Президент «Анжи» назвал Emirates потенциальным спонсором клуба 17:44, Спорт Мосгорсуд отказался выпустить из СИЗО братьев Магомедовых 17:39, Общество Каскадеры откровенно о работе: страх и трюк — два брата 17:34, РБК и Toyo В США в результате стрельбы в День благодарения погибли три человека 17:33, Общество Военные ВСУ провели учения на побережье Азовского моря 17:25, Политика Полиция рассказала о степени опасности остатков «Новичка» в Солсбери 17:15, Общество Почему хранить криптовалюту – это ошибка 17:06, Крипто СМИ анонсировали выкуп «Боруссией» арендованного у «Барселоны» футболиста 16:55, Спорт Вице-президент Тинькофф Банка — о роли новостей для розничных инвесторов 16:55, РБК и Thomson Reuters Нефть Brent за день подешевела на 5% 16:53, Экономика
Родственники жертв крушения Boeing на Украине подали в ЕСПЧ иск к России
Крушение Boeing в Донбассе, 20:10
0
Родственники жертв крушения Boeing на Украине подали в ЕСПЧ иск к России

Родственники 55 граждан Нидерландов, погибших в результате крушения самолета, выполнявшего рейс MH17 на востоке Украины, подали против России иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщает NOS.

Как заявил адвокат, подавший жалобу, Россия не предоставила важную информацию ведущей расследование группе. Кроме того, как утверждает защитник, российская сторона предоставила факты, которые впоследствии оказались недостоверными.

Адвокат пояснил, что иск был представлен в ЕСПЧ через шесть месяцев после обнаружения новых фактов, как того требуют правила суда.

Минобороны обосновало подлинность данных о сбившей ​Boeing MH17 ракете
Политика

В мае международная Объединенная следственная группа (JIT) заявила, что установка «Бук» из которой был сбит самолет авиакомпании Malaysia Airlines, принадлежала российским вооруженным силам, а именно 53-й зенитной бригаде, базирующейся в Курской области. Из России комплекс был доставлен на Украину, где попал в руки к ополченцам. МИД России заявил, что доклад следственной группы содержал нестыковки и неточности.

В сентябре Минобороны России сообщило, что сбившая в 2014 году Boeing над Украиной ракета была произведена на предприятии в Долгопрудном в 1986 году и предназначена для ЗРК «Бук». Ракета была отправлена в войсковую часть 2015, которая входила в состав Прикарпатского военного округа в Тернопольской области Украинской ССР. Ведомство указало, что после распада СССР ракета с украинской территории не выводилась. В Киеве назвали эту информацию российским фейком.

Самолет Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в июле 2014 года на востоке Украины. Погибли 298 человек, большинство из них были гражданами Нидерландов.

Теги: малазийский Boeing , Нидерланды , MH17
Главное
Екатеринбург проиграл в борьбе за право провести «Экспо-2025» Общество
Материалы по теме
«Новая газета» узнала о письме Трампу от семей погибших при крушении MH17 Политика
МИД связал обвинения Нидерландов с отсутствием ответа по катастрофе MH17 Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter