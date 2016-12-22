Родственники жертв крушения Boeing на Украине подали в ЕСПЧ иск к России

Родственники 55 граждан Нидерландов, погибших в результате крушения самолета, выполнявшего рейс MH17 на востоке Украины, подали против России иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщает NOS.

Как заявил адвокат, подавший жалобу, Россия не предоставила важную информацию ведущей расследование группе. Кроме того, как утверждает защитник, российская сторона предоставила факты, которые впоследствии оказались недостоверными.

Адвокат пояснил, что иск был представлен в ЕСПЧ через шесть месяцев после обнаружения новых фактов, как того требуют правила суда.

В мае международная Объединенная следственная группа (JIT) заявила, что установка «Бук» из которой был сбит самолет авиакомпании Malaysia Airlines, принадлежала российским вооруженным силам, а именно 53-й зенитной бригаде, базирующейся в Курской области. Из России комплекс был доставлен на Украину, где попал в руки к ополченцам. МИД России заявил, что доклад следственной группы содержал нестыковки и неточности.

В сентябре Минобороны России сообщило, что сбившая в 2014 году Boeing над Украиной ракета была произведена на предприятии в Долгопрудном в 1986 году и предназначена для ЗРК «Бук». Ракета была отправлена в войсковую часть 2015, которая входила в состав Прикарпатского военного округа в Тернопольской области Украинской ССР. Ведомство указало, что после распада СССР ракета с украинской территории не выводилась. В Киеве назвали эту информацию российским фейком.

Самолет Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в июле 2014 года на востоке Украины. Погибли 298 человек, большинство из них были гражданами Нидерландов.