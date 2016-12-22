Суд в Киеве отменил арест акций украинской «дочки» Сбербанка

Киевский апелляционный суд отменил арест акций и другого имущества «дочки» Сбербанка на Украине. Об этом сообщает «Громадське» со ссылкой на решение суда.

12 сентября апелляционный суд наложил арест на акции украинских «дочек» Сбербанка, ВТБ и работающего в группе ВЭБа Проминвестбанка, в капитале которых участвует российское государство. Дочерние подразделения российских банков на Украине обжаловали арест своих акций.

Такое решение было принято в рамках обеспечения иска арбитражного суда Гааги по взысканию с России компенсации за активы в Крыму. Весной текущего года Постоянная палата Третейского суда в Гааге вынесла решение по жалобе ООО «Эверест Истейт» и 17 других структур на Украине, а также председателя правления Приватбанка Александра Дубилета, которые обвинили Россию в экспроприации их активов на территории Крыма. По данным СМИ, арбитраж присудил им компенсацию на общую сумму $159 млн.