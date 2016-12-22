В Турции передали в суд дело об убийстве посла Андрея Карлова

Турецкая прокуратура передала в суд дело об убийстве посла России в Анкаре Андрея Карлова, сообщает агентство Anadolu.
В обвинительном заключении указаны 28 обвиняемых в организации покушения. Отмечается, что преступление было провокацией, совершенной для нанесения ущерба российско-турецким отношениям. Преступление начали планировать за полгода.
Подозреваемые обвиняются в нарушении конституционного строя, причастности к террористической организации и планировании убийства с целью террора.
Прокуратура заявила о завершении расследования дела 16 ноября. После этого обвинительное заключение представили на утверждение в Генеральную прокуратуру Анкары.
В апреле был арестован экс-сотрудник Управления по информационным технологиям и связи Турции Шахин Согют, которого следствие называет куратором убийцы. Ранее в том же месяце были выданы ордера на арест оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена и еще семи человек, подозреваемых в причастности к убийству.
Бывший турецкий полицейский Мевлют Алтынташ застрелил российского посла в декабре 2016 года. Убийца выстрелил в него трижды и был ликвидирован сотрудниками сил безопасности.