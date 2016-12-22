ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,71 65,66 EUR Нал. 75,69 74,56 USD Бирж. 66,28 +0,66 EUR Бирж. 75,22 +0,37 USD ЦБ. 65,67 +0,06 EUR ЦБ. 74,94 +0,13 EUR/USD 1,14 -0,01 BTC/USD Бирж. 4400,80 -178,40 IMOEX 2341,87 -1,17% RTSI 1113,58 -2,18% Brent 58,80 -6,81% DJIA 24307,98 -0,64% Nasdaq 6962,88 -0,13%
В Турции передали в суд дело об убийстве посла Андрея Карлова
Лента новостей
Суд в Москве арестовал экс-начальника ЦСКА 18:32, Общество СК отправил украинского экс-министра на психиатрическую экспертизу 18:25, Общество Умер автор слов к маршу «Прощание славянки» 18:18, Общество В Турции передали в суд дело об убийстве посла Андрея Карлова 18:08, Общество Домашняя кухня Елены Чекаловой: стейк-салат, цезарь и фритатта 18:08, РБК и Белая Дача Пассажир молдавских авиалиний попытался открыть в полете дверь самолета 18:02, Общество Чемпионат России по футболу. «Ахмат» — ЦСКА. Онлайн 18:00, Спорт Как в мире проходит «черная пятница» 17:58, Фотогалерея  Фьючерсы на американскую нефть сформировали «смертельный крест» 17:50, Экономика Президент «Анжи» назвал Emirates потенциальным спонсором клуба 17:44, Спорт Мосгорсуд отказался выпустить из СИЗО братьев Магомедовых 17:39, Общество Каскадеры откровенно о работе: страх и трюк — два брата 17:34, РБК и Toyo В США в результате стрельбы в День благодарения погибли три человека 17:33, Общество Военные ВСУ провели учения на побережье Азовского моря 17:25, Политика Полиция рассказала о степени опасности остатков «Новичка» в Солсбери 17:15, Общество Почему хранить криптовалюту – это ошибка 17:06, Крипто СМИ анонсировали выкуп «Боруссией» арендованного у «Барселоны» футболиста 16:55, Спорт Вице-президент Тинькофф Банка — о роли новостей для розничных инвесторов 16:55, РБК и Thomson Reuters Нефть Brent за день подешевела на 5% 16:53, Экономика Путин поблагодарил Грефа за попавший под санкции крымский курорт 16:53, Бизнес Медведев предсказал скорое появление в России «умных» дорог 16:37, Общество Остаться на плаву: как съездить в отпуск и не разориться 16:28, РБК и Мир Роман Абрамович запустит фонд для инвестиций в российское кино 16:25, Технологии и медиа Электоральный рейтинг Путина вернулся на «докрымский» уровень 16:24, Политика Экс-начальника ЦСКА обвинили в получении ₽24 млн откатов с амуниции и ПО 16:23, Общество Порошенко назвал членство Украины в ЕС вопросом нескольких лет 16:21, Политика Якунин подал в суд на «Новую газету» 16:15, Общество Самый хоккейный тест для настоящих болельщиков 16:04, РБК и Mastercard
В Турции передали в суд дело об убийстве посла Андрея Карлова
Общество, 18:08
0
В Турции передали в суд дело об убийстве посла Андрея Карлова

Турецкая прокуратура передала в суд дело об убийстве посла России в Анкаре Андрея Карлова, сообщает агентство Anadolu.

В обвинительном заключении указаны 28 обвиняемых в организации покушения. Отмечается, что преступление было провокацией, совершенной для нанесения ущерба российско-турецким отношениям. Преступление начали планировать за полгода.

Подозреваемые обвиняются в нарушении конституционного строя, причастности к террористической организации и планировании убийства с целью террора.

Прокуратура заявила о завершении расследования дела 16 ноября. После этого обвинительное заключение представили на утверждение в Генеральную прокуратуру Анкары.

Открытие мемориальной доски Карлову Еще 5 фото
Фотогалерея

В апреле был арестован экс-сотрудник Управления по информационным технологиям и связи Турции Шахин Согют, которого следствие называет куратором убийцы. Ранее в том же месяце были выданы ордера на арест оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена и еще семи человек, подозреваемых в причастности к убийству.

Бывший турецкий полицейский Мевлют Алтынташ застрелил российского посла ​в декабре 2016 года. Убийца выстрелил в него трижды и был ликвидирован сотрудниками сил безопасности.

Теги: Анкара , Убийство , Турция , Посол
Главное
Фьючерсы на американскую нефть сформировали «смертельный крест» Экономика
Материалы по теме
Прокуратура Турции завершила расследование убийства посла Андрея Карлова Политика
Суд арестовал куратора убийцы посла России в Турции Андрея Карлова Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter