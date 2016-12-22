В Петербурге задержали осквернившего мемориальную доску о блокаде вандала

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, закрасившего белой краской мемориальную доску, посвященную блокаде Ленинграда, заявили в региональном управлении МВД. Об этом сообщает «Фонтанка».

Как рассказали изданию, задержанный — бездомный и безработный. По предварительной информации, он страдает психическим заболеванием и в момент задержания вел себя неадекватно.

Доску с надписью «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна», установленную на доме №14 по Невскому проспекту, дважды за месяц закрашивали белой краской (13 и 19 ноября). Полиция завела уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК (вандализм).

Подобные надписи делались в Ленинграде во время блокады 1941–1944 годов в период Великой Отечественной войны. Мемориальная доска с надписью была установлена в 1982 году в память о ленинградцах, переживших 900 дней осады.