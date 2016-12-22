В Петербурге вандалы закрасили мемориальную доску с блокадной надписью

Вандалы дважды закрасили белой краской мемориальную доску про артиллерийские обстрелы в годы блокады, установленную на доме №14 по Невскому проспекту. Об этом сообщается на сайте администрации Центрального района Санкт-Петербурга.

Первый инцидент произошел 13 ноября, тогда доску очистили сотрудники школы №210, второй раз вандалы закрасили надпись: «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна» 19 ноября. Сейчас коммунальщики удалили краску, администрация направила обращение в Государственный музей городской скульптуры с просьбой отреставрировать доску. Полиция разыскивает злоумышленников.

Надпись об артобстрелах появилась на фасадах зданий в Ленинграде в 1943 году. Доска была установлена в 1982 году в память о героизме и мужестве ленинградцев, переживших 900 дней блокады города. В настоящий момент в Петербурге сохранились еще три подобные надписи.