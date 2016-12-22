В Петербурге завели дело из-за осквернения блокадной мемориальной доски

Правоохранители возбудили уголовное дело после того, как вандалы осквернили мемориальную доску об опасности артиллерийских обстрелов в годы блокады Ленинграда. Об этом сообщает газета «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Дело завели по ч.1 ст. 214 УК (вандализм). Неизвестные дважды закрашивали белой краской надпись «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна», установленной на доме №14 по Невскому проспекту. Первый раз вандалы осквернили доску 13 ноября, тогда ее очистили сотрудники школы №20, второй раз инцидент произошел 19 ноября. В настоящий момент коммунальщики удалили краску, администрация Центрального района города обратилась в Государственный музей городской скульптуры и попросила отреставрировать надпись.

В Ленинграде на фасадах зданий надписи о том, какая сторона опасна во время артобстрела, появились во время блокады. ​Мемориальную доску установили в 1982 году в память о героизме и мужестве ленинградцев, переживших 900 дней блокады города.