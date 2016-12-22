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ФОМ рассказал о снижении числа не замечающих кризис россиян
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ФОМ рассказал о снижении числа не замечающих кризис россиян
Общество, 13:58
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ФОМ рассказал о снижении числа не замечающих кризис россиян

Каждый пятый россиянин (20%) считает, что в России нет кризиса, в 2016 году число жителей страны, не замечающих кризиса, составляло 14%. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

При этом число граждан, считающих, что страна находится в упадке, снизилось с 76% в 2016 году до 69% в 2018 году. Из них 30% уверены, что кризис проявляется в снижении доходов населения, еще 24% говорят о росте цен и тарифов, 7% — о росте уровня безработицы.

Опрос ФОМ проводился 17–18 ноября среди 1500 респондентов.

В середине ноября ВЦИОМ сообщал, что «социальное самочувствие» россиян ухудшилось по сравнению с 2017 годом. Четверть респондентов утверждала, что ждут ухудшения своей жизни, еще 40% отмечали, что в будущем изменения не коснутся их, об улучшении жизненной ситуации говорили 25% опрошенных.

Теги: ФОМ , Россияне , Кризис
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