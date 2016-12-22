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ВЦИОМ рассказал об ухудшении «социального самочувствия» россиян
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ВЦИОМ рассказал об ухудшении «социального самочувствия» россиян
Общество, 13:14
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ВЦИОМ рассказал об ухудшении «социального самочувствия» россиян
Россияне в целом довольны своей жизнью, но невысоко оценивают экономические и политические перспективы своей страны, выяснили социологи. Хуже россияне себя чувствовали только после кризиса 2009 года и во время «болотных протестов»
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Социальное самочувствие россиян ухудшилось по сравнению с прошлым годом — к такому выводу пришли специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Результаты исследования есть у РБК.

Для того чтобы оценить социальное самочувствие россиян в целом, социологи рассчитывают отдельные индексы: индекс оптимизма, который показывает, насколько оптимистично респонденты смотрят в будущее, индекс оценок экономической и политической обстановки, индекс удовлетворенности жизнью и индекс оценки общественного вектора развития страны.

Почти все индексы в октябре 2018 года оказались «в минусе» по отношению к аналогичному месяцу прошлого года, указывает ВЦИОМ.

Ниже всего показатели индикаторы социального оптимизма — 40 пунктов против 63 в 2017 году, и экономической ситуации в стране — 43 пункта против 59 годом ранее.

Только четверть опрошенных социологами (25%) ожидают улучшения жизненной ситуации своей семьи. Еще 25% собеседников ВЦИОМ сообщили, что ожидают ухудшения или значительного ухудшения своей жизни. ​Еще 40% респондентов прогнозируют, что будут жить так же, как живут сейчас.

Доля респондентов, оценивающих положение дел в экономике ниже среднего, в два раза превышает долю тех, кто дает положительные оценки (27 и 13% соответственно). Снизился по сравнению с прошлым годом и расчетный показатель политической обстановки в стране: 56 пунктов против 71 пункта в 2017 году.

Выше всего при этом оказался индекс удовлетворенностью жизнью: 63 пунктов (60 годом ранее, 46 — в 2016 году). О том, что жизнь их в целом устраивает, сообщили 58% россиян. Еще 16% опрошенных заявили социологам, что жизнью недовольны, а еще 21% заявил, что жизнь их отчасти устраивает, а отчасти — нет.

Рост числа россиян, пессимистично оценивающих как перспективы собственной семьи, так и ход дел в стране в целом, — тревожный знак, считает руководитель Центра социально-экономических исследований НИСоцУ Олег Чернозуб.

«По мнению наших соотечественников, ситуация ухудшается и в политической, и в экономической сфере. С точки зрения общества, значительно хуже было только по итогам кризиса 2009 года и во время «болотных протестов», — подчеркнул он.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: опрос ВЦИОМ
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