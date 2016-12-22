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ВТБ повысил ставки по вкладам для клиентов банка

ВТБ повысил ставки по вкладам для клиентов банка, уже имеющих депозиты, говорится в сообщении, поступившем в РБК.

Ставка по новому вкладу «Лояльный» составит 7,5%. «Предложение доступно для клиентов, уже оформивших депозит в ВТБ и желающих разместить дополнительные средства на счетах банка», — указано в сообщении.

Кроме того, ВТБ поднял ставки по всей линейке вкладов: в массовой рознице — на 0,6 процентного пункта ​ (п.п.), в сегменте «Привилегия» — на 0,8 п.п., а также по промо — вкладу «Максимум» — на 0,2 п.п. Минимальная сумма вкладов — 30 тыс. руб.

Экономика
«Не стоит бояться»: при каких условиях ЦБ повысит ставку в декабре

14 сентября Центробанк впервые почти за четыре года повысил ключевую ставку на 0,25 п.п., до 7,5%. В декабре 2014 года ставка была повышена до 17%, на протяжении следующих лет ЦБ ее снижал.

После этого Альфа-банк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и другие подняли свои ставки по депозитам, потребительским кредитам и ипотеке. О повышении ставок по всем рублевым вкладам сообщил также Сбербанк.

Теги: ВТБ, Вклады, Ставки
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