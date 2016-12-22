Снаряды смыло с палубы японского сторожевого корабля

Сторожевой корабль «Тикума» Сил самообороны Японии потерял часть боезапаса возле острова Куме в Восточно-Китайском море. Об этом сообщает газета Okinawa Times.

Отмечается, что потеря снарядов произошла во время шторма. В море смыло более 20 снарядов длиной около 17 см и весом 250 гр для автоматической пушки калибра 20 мм. Глубина моря, где произошел инцидент, составляет около 140 м.

Власти префектуры Окинава выясняют, почему снаряды оказались на палубе в шторм. Силы самообороны Японии также предупредили рыбаков о возможной детонации снарядов, в случае если они попадут в рыбацкие сети.

Силы самообороны Японии занимают восьмое место в рейтинге сильнейших армий в мире по версии издания Business Insider. Армия насчитывает 310 тыс. военных, в ее распоряжении есть 290 самолетов, 679 танков и 131 боевой корабль, включая четыре авианосца.