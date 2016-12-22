Глава КЧР заявил о нецелесообразности появления аэропорта в регионе

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, выступая на встрече со студентами финансового института при рпавительстве России, заявил, что строительство аэропорта в республике экономически нецелесообразно, передает ТАСС.

«Признано по всем мировым стандартам, в том числе по российским, что расстояние между аэропортами должно быть 300-350 км, все что меньше — уже экономически нецелесообразно», — заявил он.

Как отметил глава региона, путь до ближайших от республики аэропортов занимает не так много времени. Он уточнил, что аэропорта в Стврополе ехать 1 час 20 минут, а до аэропорта в Минеральных Водах — 1 час.

«На сегодняшний день <...> я считаю, что это не надо», — заключил Темрезов.

В настоящее время Карачаево-Черкесия — единственный регион в Северо-Кавказском федеральном округе, на территории которого нет аэропорта. Республику по большей части обслуживает аэропорт «Минеральные Воды» в Ставропольском крае.