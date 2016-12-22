Реконструкцией аэропорта на Соловках займется компания Тимченко

«Стройтрансгаз» была единственной компанией, откликнувшейся на заявку на участие в конкурсе. Стоимость контракта оценивается в 2,6 млрд руб. Реконструкцию профинансируют из бюджета Архангельской области

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Компания «Стройтрансгаз» бизнесмена Геннадия Тимченко получила контракт на реконструкцию аэропорта на Соловецких островах. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок. Внимание на нее обратила Русская служба Би-би-си.

Цена контракта — 2,58 млрд руб. Заказчиком выступает государственное казенное учреждение Архангельской области «Главное управление капитального строительства». Работы профинансирует администрация Архангельской области из своего бюджета.

«Стройтрансгаз» должен будет полностью реконструировать взлетно-посадочную полосу, установить светосигнальное оборудование, построить новое здание пассажирского терминала (в настоящее время это деревянное трехэтажное здание), склад, стоянки для самолетов и техники, а также контрольно-пропускной пункт.

Срок окончания работ, согласно контракту, установлен до 30 ноября 2020 года. Работы должны начаться через 10 дней после передачи подрядчику строительной площадки, проектной и рабочей документации. Все работы выполняются в один этап.

Изначально в рамках реконструкции аэропорта планировалось увеличить длину взлетно-посадочной полосы (ВПП) с 1,5 до 2 км. В прошлом году губернатор региона Игорь Орлов указывал, что это позволило бы принимать самолеты большой вместимости. После этого в дискуссию вступил патриарх Кирилл. В августе этого года он предложил обсудить с ним вопрос возможного расширения ВПП.

«Я бы предложил обсудить эту тему, какая полоса нам нужна, потому что это может больше, чем любой другой техногенный фактор, повлиять на разрушение экологии и культурного облика Соловков», — сказал патриарх​ Кирилл.

Пресс-секретарь главы РПЦ священник Александр Волков в разговоре с Русской службой Би-би-си пояснил, что опасение у патриарха вызвали идеи о том, чтобы перестроить аэропорт для того, чтобы там могли приземляться крупные самолеты типа Superjet.

Это может существенно увеличить турпоток, что, конечно, приведет к нежелательным последствиям для этого исключительного места, для монастыря», — заключил он.