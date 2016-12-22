В аэропортах Москвы задержали 14 и отменили шесть рейсов из-за снега

В столичных аэропортах задержаны более 10 рейсов и еще шесть отменены на фоне осадков и порывистого ветра.
Согласно данным сервиса «Яндекс. Расписание» на 0:05 мск, в московских аэропортах задержаны 14 и отменены шесть рейсов.
Так, в аэропорте Внуково задерживаются шесть рейсов, еще два отменены. В Домодедово задержаны три рейса, отменены — четыре. В аэропорту Шереметьево задерживают пять рейсов. При этом информации о задержке или отмене рейсов в аэропорту Жуковский нет.
Вечером 22 ноября московское ГУ МЧС предупредило, что в ближайшие часы и ночью в столице ожидается снег с дождем, ветер с порывами до 12–17 м/с и гололедица.
По данным Гидрометцентра, температура воздуха в ночные часы опустится до минус 5 градусов, порывы ветра будут достигать 15 м/с.