МЧС выпустило экстренное предупреждение о снеге и гололеде в Москве
Общество, 21:11
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МЧС выпустило экстренное предупреждение о снеге и гололеде в Москве
В Москве в ближайшие часы и ночью ожидается снег с дождем, ветер с порывами до 12–17 м/с и гололедица. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по столице.
Жителям Москвы рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. По данным Гидрометцентра, температура воздуха в ночные часы опустится до минус 5 градусов, порывы ветра будут достигать 15 м/с.
Ранее главный специалист Гидрометцентра Мария Макарова говорила, что в начале следующей недели ожидается до минус 8 градусов днем и минус 12 градусов ночью. Местами возможен небольшой снег.