Рэперу Хаски дали трое суток ареста за отказ от освидетельствования

Мировой суд Западного внутригородского округа Краснодара рассмотрел административное дело в отношении Дмитрия Кузнецова, выступающего под сценическим псевдонимом Хаски, и признал его виновным в отказе пройти медицинское освидетельствование, приговорив к трем суткам ареста. Об этом сообщает «РБК Краснодар», ссылаясь на его адвоката Алексея Аванесяна.

В свою очередь сам музыкант заявил, что отказался от освидетельствования после задержания, так как испугался дальнейших провокаций.

Ранее Первомайский районный суд Краснодара назначил Хаски 12 суток ареста по статье о мелком хулиганстве (ч. 2 ст. 20.1 КоАП России) за то, что он попытался прочитать рэп с крыши автомобиля.

При этом по второму обвинению, которое ему вменяли (организация массового пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка, ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ), его суд оправдал.

Хаски был задержан около краснодарского клуба Bounce, где должен был состояться его концерт. В клубе выключили свет, после чего посетители вышли на улицу, а музыкант запрыгнул на крышу автомобиля и попытался исполнить вместе с фанатами несколько своих песен.