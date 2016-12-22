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Косово ввело тариф в 100% на импорт товаров из Сербии и Боснии
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Косово ввело тариф в 100% на импорт товаров из Сербии и Боснии
Политика, 21:36
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Косово ввело тариф в 100% на импорт товаров из Сербии и Боснии
Власти частично признанной республики Косово обвинили Сербию в ведении «агрессивной международной кампании» против нее. В Белграде такой шаг связали с неудачной попыткой Косово вступить в Интерпол
Вид на столицу Косово — Приштину (Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости)

Власти Косово объявили о введении 100-процентного тарифа на импорт любых товаров из Сербии и Боснии и Герцеговины на фоне роста напряженности в отношениях. Об этом сообщает The Associated Press.

Тарифы вводятся немедленно на все товары, за исключением тех, что производятся международными брендами на территории Сербии и Боснии. Как отмечает AP, импорт товаров в Косово из Сербии оценивается в $460 млн, косоварский экспорт значительно меньше.

Такое решение может быть ответом на действия Сербии, которые премьер-министр Косово Энвер Ходжай назвал агрессивной кампанией против Косово на международной арене. Косово, в частности, считает, что ему не удалось добиться членства в Интерполе из-за противодействия Сербии.

Во вторник, 20 ноября, на генеральной ассамблее Интерпола Косово в третий раз не удалось вступить в организацию. Для поддержки его кандидатуры нужно добиться одобрения двух третей голосующих стран, но за Косово проголосовали только 68 стран, против — 51, воздержались 16. Президент Александр Вучич назвал такой результат «победой» для Сербии.

«Это очень агрессивная позиция Сербии», — сказал премьер Косово Рамуш Харадинай. По его мнению, Сербия и Босния никогда не соблюдали правила Центрально-европейской ассоциации свободной торговли, из-за чего Косово несло значительные финансовые потери. В прошлом месяце Косово уже ввело 10-процентные пошлины на товары из Сербии и Боснии.

На фоне этих событий президент Сербии Александр Вучич созвал совет национальной безопасности. Сербский министр торговли Рашим Ляйич объяснил такой шаг косоварских властей неудачной попыткой вступить в Интерпол. То же сказал и глава МИД Боснии Игорь Крнадак.

В 1998–1999 годах развернулась Косовская война между Союзной Республикой Югославией и албанскими повстанцами, которая завершилась с вводом в регион миротворцев ООН. В 2008 году косовские албанцы объявили о независимости, их государство не признано Сербией и Боснией.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Косово , Интерпол
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