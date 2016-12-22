Вучич назвал нецивилизованным решение Косово увеличить торговые пошлины

Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал решение властей частично признанной республики Косово ввести 100-процентный тариф на импорт любых товаров из Сербии и Боснии и Герцеговины, назвав его нецивилизованным. Об этом сообщает сербская газета «Вечерние Новости».

По его словам, Белград не будет вводить ответные меры в отношении Приштины. Он отметил, что Сербия намерена показать всему мировому сообществу разницу между серьезными действиями и безответственным поведением.