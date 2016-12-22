Поклонская поддержала присвоение аэропорту Мурманска имени Николая II

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что проголосовала за присвоение мурманскому аэропорту имени императора Николая II. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Как напомнила депутат, город Мурманск был основан в 1916 году по указу Николая II и назывался Романов-на-Мурмане. «Сегодня же, в столетие злодейской казни Николая ll и его семьи, справедливым и исторически оправданным будет решение о присвоении аэропорту имени святого государя Николая lI», — отметила Поклонская.

В интернете проходит голосование по присвоению имен россиян 47 аэропортам страны. Голосование продлится до 30 ноября, победителей конкурса объявят 5 декабря.

Для названия аэропорта Мурманска предложены имена императора Николая II, полярного исследователя Ивана Папанина и летчика Бориса Сафонова.