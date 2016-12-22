Минэнерго ответило на сообщения о нехватке топлива на зиму в регионах

В Минэнерго сообщили, что на всех объектах электроэнергетиках России выполнены расчетные нормативы запасов топлив. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.

По данным ведомства на 6 ноября запасы угля составляют 19,3 млн т, мазута — 2,7 млн. т. В частности, на теплоэлектростанциях мощностью в 25 МВт и выше запасы топлива по углю составили 212,2%, по мазуту — 137,2%. «К настоящему времени все объекты электроэнергетики, нормирование запасов которых в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» осуществляется Минэнерго России, выполнили расчетные нормативы запасов топлива», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в среду, 7 ноября, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев сообщил о нехватке топлива в некоторых регионах. По его словам, на сегодняшний день показатель по углю и мазуту в некоторых российских субъектах «настораживает». Так, в Карелии завезено только 49,6% угля от плановых объемов, в Крыму — 72,9% от норматива, а мазута на полуострове только 82% от необходимого количества, рассказал министр строительства и ЖКХ. Он отметил, что также низкие показатели по топливу в Тверской, Ульяновской и Кировской областях.

В свою очередь, вице-премьер Виталий Мутко, который курирует в кабмине строительную отрасль, сообщил, что из-за роста цен на топливо российское правительство планирует помочь средствами регионам, чтобы они прошли отопительный сезон. По его словам, рассматривается несколько вариантов помощи, в том числе «целевой трансфер» от Министерства строительства.