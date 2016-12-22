Минстрой сообщил о нехватке в регионах топлива на зиму

Самые низкие запасы, по словам главы ведомства, оказались у Тверской области, которая, согласно предоставленным данным, обеспечила себя на зиму углем только на 38%, а мазутом — на 5,1%

Фото: Константин Лемешев / ТАСС

В ходе селекторного совещания по подготовке к отопительному сезону министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев заявил, что показатели некоторых российских регионов по запасам топлива на зимний период ниже нормативных, передает ТАСС.

«На сегодня по нескольким субъектам России показатели по углю и мазуту несколько настораживают», — сказал глава ведомства.

Он отметил, что, если ориентироваться на предоставленные регионами в центр цифры, Карелия завезла только 49,6% угля от плановых объемов. Крым обеспечил себя углем на 72,9% от норматива, а мазутом — на 82%.

По словам министра, низкие показатели по запасам топлива — у Тверской области, которая запаслась углем на 38%, а мазутом на 5,1% от запланированных объемов, у Ульяновской области (уголь — 49,4%, мазут — на 93,9%) и Кировской области (уголь — 80,9%, мазут — 68,2%).

Якушев также обратился к регионам с требованием уточнить цифры по запасам топлива. В целом по стране запасы угля составляют 121%, жидкого топлива — 110% от плана.

Курирующий в правительстве строительную отрасль вице-премьер Виталий Мутко добавил, что из-за резкого роста цен на топливо кабмин намерен оказывать финансовую поддержку регионам для прохождения отопительного сезона. В настоящее время, по его словам, правительство рассматривает различные варианты такой помощи.

«Это будет целевой трансферт, которым будет оперировать Минстрой. Мы на днях буквально завершим расчет», — заключил он.

В середине октября президент Владимир Путин поручил кабмину решить проблему выпадающих доходов региональных бюджетов из-за роста цен на топливо. Он призвал обеспечить россиян отоплением на предстоящую зиму, несмотря на долги. По подсчетам Минстроя, их сумма составляет порядка 23 млрд руб.

Согласно данным Росстата, в первом квартале этого года долги россиян за ЖКХ выросли на 72 млрд руб., достигнув 1,4 трлн руб. Рост в годовом выражении составил 5,3%.​